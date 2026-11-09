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Şişli'de iki araç çarpıştı, biri cami kapısına diğeri kırtasiyeye girdi! O anlar kamerada

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İstanbul'un Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, aynı yönde yan yana ilerleyen iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışarak savruldu. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlardan biri yol üzerindeki bir caminin giriş kapısına çarparak durabilirken, diğeri ise yol kenarındaki kırtasiye dükkanına daldı. İki sürücünün yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, dükkanda ve cami girişinde büyük çapta hasarın meydana geldiği facianın eşiğinden dönülen kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şişli
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