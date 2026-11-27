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İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'ndeki bir telefon mağazasına müşteri gibi giren şüpheli, vitrinden beğendiği en pahalı cihaza ekran koruyucu ve kılıf taktırdıktan sonra ödemeyi banka hesabına göndereceğini söyleyerek IBAN numarası istedi. İş yeri sahibi Murat Yusuf'un çalan telefonuna bakmak için kısa süreliğine yanından ayrılmasını fırsat bilen şahıs, yaklaşık 25 bin lira değerindeki telefonu çalarak kayıplara karıştı. Esnafın diğer meslektaşlarını da dikkatli olmaları konusunda uyardığı o hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sultangazi Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSISultangazi

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