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Sürücüler gözlerine inanamadı! Bingöl'de sağanak sonrası asfaltı kurbağalar bastı

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Bingöl'ün Gözeler köyünde etkili olan yoğun yağışların ardından yüzlerce kurbağanın bir anda kara yoluna akın etmesi görenleri şaşkına çevirdi. Yağmuru fırsat bilerek asfalta çıkan ve yolu adeta istila eden kurbağalar, o esnada güzergahı kullanan sürücülere ve bölge halkına oldukça ilginç anlar yaşattı. Doğanın bu beklenmedik sürprizi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, yoldaki sıra dışı manzarayı cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bingöl
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