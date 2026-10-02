Sürücüler gözlerine inanamadı! Bingöl'de sağanak sonrası asfaltı kurbağalar bastı
Kaydet
|
Bingöl'ün Gözeler köyünde etkili olan yoğun yağışların ardından yüzlerce kurbağanın bir anda kara yoluna akın etmesi görenleri şaşkına çevirdi. Yağmuru fırsat bilerek asfalta çıkan ve yolu adeta istila eden kurbağalar, o esnada güzergahı kullanan sürücülere ve bölge halkına oldukça ilginç anlar yaşattı. Doğanın bu beklenmedik sürprizi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, yoldaki sıra dışı manzarayı cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.
Bizi Takip Edin