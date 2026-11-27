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Antalya'nın Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi Kemerağzı mevkisinde ailesiyle birlikte seyir halinde olan kamyonet sürücüsü Zafer Gök, görüş mesafesinin kısıtlı ve sollamanın yasak olduğu yolda "Bu yolda önümü görmediğim için asla sollama yapmam" dediği sırada arkadan hızla gelen bir tur minibüsünün hatalı sollamasıyla karşılaştı. Karşı yönden gelen otomobili fark etmeyerek şerit ihlali yapan ve çarpışmamak için üzerine kıran minibüsü dikiz aynasından son anda gören Gök, soğukkanlılığını koruyarak yaptığı ani fren ve manevrayla 3 aracı birden muhtemel bir faciadan kurtardı. Araç kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından büyük panik ve öfke yaşayan ancak trafikte araçtan inmenin 180 bin TL cezası olduğunu hatırlayarak tepki göstermeden yoluna devam eden Gök, sürücülere önlerini görmeden sollama yapmamaları çağrısında bulundu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Aksu Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAksu

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