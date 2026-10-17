Takı tartışması meydan kavgasına dönüştü! Bolu'da sandalyeler havada uçuştu

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Bolu'nun Büyükcami Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, iddiaya göre taraflar arasında takı meselesi yüzünden patlak veren sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu şiddetli bir meydan kavgasına dönüştü. Kadınların ve çocukların büyük bir panik içerisinde sağa sola kaçıştığı, salonun adeta savaş alanına döndüğü o korku dolu anlar ise üst katta bulunan bir davetlinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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