Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem Videoları

Taşkın sularında kulübesinde mahsur kaldı! Yalova'daki bekçiyi kepçeyle kurtardılar

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kaydet
|

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın bölgedeki dereyi taşırması sonucu, arıtma tesisindeki kulübesinde suların ortasında mahsur kalan görevli bekçinin imdadına duyarlı bir vatandaş yetişti. Suların giderek yükseldiği tehlikeli bölgeye kendine ait iş makinesiyle giren Mert Yavuz isimli vatandaş, etrafı tamamen sularla çevrilen kulübedeki bekçiyi kepçenin yardımıyla bulunduğu yerden alarak sağ salim güvenli bölgeye ulaştırmayı başardı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çınarcık
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.