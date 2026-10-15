Taşkın sularında kulübesinde mahsur kaldı! Yalova'daki bekçiyi kepçeyle kurtardılar
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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın bölgedeki dereyi taşırması sonucu, arıtma tesisindeki kulübesinde suların ortasında mahsur kalan görevli bekçinin imdadına duyarlı bir vatandaş yetişti. Suların giderek yükseldiği tehlikeli bölgeye kendine ait iş makinesiyle giren Mert Yavuz isimli vatandaş, etrafı tamamen sularla çevrilen kulübedeki bekçiyi kepçenin yardımıyla bulunduğu yerden alarak sağ salim güvenli bölgeye ulaştırmayı başardı.
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