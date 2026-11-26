Kaydet a- | +A

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı üzerinde dün saat 16.10 sıralarında trafik nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişi uzun süre kavga ederken, çevredekilerin araya girerek ayırmakta güçlük çektiği o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavganın ardından hastaneye başvuran M.T. ile E.K. ve S.K.'nin polis merkezinde birbirlerinden karşılıklı şikâyetçi olması üzerine üç şahsa trafik yönünden toplam yaklaşık 640 bin TL idari para cezası uygulandı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kapaklı Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKapaklı

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala