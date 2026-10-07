Tekirdağ'da kavşakta kaza! Otomobille çarpışan ticari taksi takla attı

Kaydet a- | +A

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kavşakta bir otomobil ile çarpışan ticari taksinin savrularak takla attığı kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çarpışmanın şiddetiyle ters dönen araçta yaralanan taksi şoförü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala