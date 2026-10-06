Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem Videoları

Tekirdağ'da oyuncak tabancalı soygun girişimi! Kadın çalışanın dikkati planı bozdu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kaydet
|

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yüzünü tıbbi maskeyle gizleyerek girdiği kuyumcuyu elindeki oyuncak tabancayla soymaya kalkışan şüphelinin planını kadın çalışanın dikkati bozdu. Kendisine doğrultulan silahın sahte olduğunu fark edip bağırarak tepki gösteren çalışanı karşısında görünce büyük bir paniğe kapılan soyguncu, hiçbir şey alamadan dükkandan kaçarak uzaklaştı. Kadın çalışanın şüphelinin arkasından koştuğu olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kayıplara karışan şahsı yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı çalışma başlattı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kapaklı
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.