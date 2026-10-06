Tekirdağ'da oyuncak tabancalı soygun girişimi! Kadın çalışanın dikkati planı bozdu

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yüzünü tıbbi maskeyle gizleyerek girdiği kuyumcuyu elindeki oyuncak tabancayla soymaya kalkışan şüphelinin planını kadın çalışanın dikkati bozdu. Kendisine doğrultulan silahın sahte olduğunu fark edip bağırarak tepki gösteren çalışanı karşısında görünce büyük bir paniğe kapılan soyguncu, hiçbir şey alamadan dükkandan kaçarak uzaklaştı. Kadın çalışanın şüphelinin arkasından koştuğu olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kayıplara karışan şahsı yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı çalışma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kapaklı Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKapaklı

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