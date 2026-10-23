Tekirdağ'da yaya geçidinde dehşet! Otomobilin 2 öğretmene çarptığı feci kaza kamerada

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Atatepe mevkiinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan iki anaokulu öğretmenine hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle öğretmenlerin havaya savrularak yola düştüğü dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hastaneye kaldırılan öğretmenlerden biri yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı. Feci kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Süleymanpaşa Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSISüleymanpaşa

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