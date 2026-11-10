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TEM'de alev alan odun yüklü kamyonu fark ettiler! Sürücüyü durdurup söndürdüler

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TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, 54 AOZ 135 plakalı odun yüklü kamyonun alt kısmından alevlerin yükseldiğini fark eden Ahmet Çalışkan ve Mahmut Alan isimli iki vatandaş harekete geçti. Kamyon sürücüsünü uyararak aracın önüne geçip durmasını sağlayan vatandaşlar, kendi araçlarında bulunan suyla alevlere müdahale etti. Zamanında yapılan müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınırken, alevlerin odun yüklü kamyonu sarması önlendi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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