Teneffüste korku dolu anlar! Mandalina yerken boğulan küçük öğrencinin imdadına müdür yardımcısı yetişti

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Enver Geçgel İlk ve Ortaokulu'nda, teneffüs sırasında yediği mandalinanın nefes borusuna kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçiren 1. sınıf öğrencisinin imdadına okulun müdür yardımcısı Deniz Yücel yetişti. Küçük çocuğun nefes alamadığını fark edip saniyelerle yarışarak hızla yanına koşan ve uyguladığı Heimlich manevrasıyla mandalina parçasının çıkmasını sağlayarak hayat kurtaran kahraman müdür yardımcısının o nefes kesen müdahalesi, okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Eğil Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIEğil

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