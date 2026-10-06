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Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçildi! Kuşları katleden şahıs cezaevine gönderildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, iki kuşu acımasızca öldürdüğü anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaşan Y.T. isimli şüpheli, kamuoyunda büyük tepki çeken görüntülerin ardından hızla yakalandı. Konaklı Mahallesi'nde yaşanan ve hayvanseverleri ayağa kaldıran olayın ardından harekete geçen jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Alanya
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