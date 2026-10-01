Trabzon'da yürek ısıtan anlar! 5 yaşındaki Altan'ın çok özlediği hocasına koşup sarıldığı anlar kamerada

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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim aldığı imam Mehmet Yaşar'ı çok özleyen 5 yaşındaki Altan Eftal Aksoy'un akşam namazı vaktinde tek başına camiye giderek hocasına koştuğu anlar izleyenlerin yüreğini ısıttı. Otogar Camii'ne geldiğinde cemaatin namaz kıldığını görüp onlarla birlikte saf tutan minik Altan, namazın bitmesinin hemen ardından büyük bir sevinçle hocasına sarılarak hasret giderdi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o sımsıcak anlar yüzlerde tebessüm oluştururken, öğrencisinin beklenmedik sürprizi karşısında duygu dolu anlar yaşayan İmam Yaşar'ın mutluluğu da kameralara yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Beşikdüzü Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBeşikdüzü

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