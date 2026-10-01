Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem Videoları

Trabzon'da yürek ısıtan anlar! 5 yaşındaki Altan'ın çok özlediği hocasına koşup sarıldığı anlar kamerada

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kaydet
|

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim aldığı imam Mehmet Yaşar'ı çok özleyen 5 yaşındaki Altan Eftal Aksoy'un akşam namazı vaktinde tek başına camiye giderek hocasına koştuğu anlar izleyenlerin yüreğini ısıttı. Otogar Camii'ne geldiğinde cemaatin namaz kıldığını görüp onlarla birlikte saf tutan minik Altan, namazın bitmesinin hemen ardından büyük bir sevinçle hocasına sarılarak hasret giderdi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o sımsıcak anlar yüzlerde tebessüm oluştururken, öğrencisinin beklenmedik sürprizi karşısında duygu dolu anlar yaşayan İmam Yaşar'ın mutluluğu da kameralara yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Beşikdüzü
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.