Trafikte korkutan manzara! Dorseden taşan hurda demirlerle trafiğe çıkan tır kamerada

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Hatay'ın Antakya-İskenderun karayolu üzerinde, dorsesinden taşacak şekilde aşırı miktarda hurda demir yükleyerek trafiğe çıkan bir tır, çevredeki diğer araç sürücülerine korku dolu anlar yaşatarak olası bir faciaya davetiye çıkardı. Yürekleri ağza getiren bu tehlikeli yolculuğun yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımasının ardından hızla harekete geçen trafik şube müdürlüğü ekipleri, aracı ve sürücüyü tespit etti. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücüye, tehlikeli tarzda yükleme yapmaktan dolayı 3 bin TL idari para cezası uygulandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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