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İstanbul Beykoz'daki Riva Kavşağı mevkiinde trafikte ilerleyen bir sürücü, güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirirken kazaya neden oldu.

Kazanın ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma ekipleri inceleme başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kazaya neden olan sürücünün kimliğini belirledi. Sürücü, yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.

EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ

Jandarma ekiplerinin işlemlerinin ardından sürücüye 90 bin lira trafik idari para cezası uygulandı. Aday sürücü statüsünde olduğu belirlenen kişinin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Kazaya karışan araç da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada ise trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekilerek, tehlikeli araç kullanımının hem sürücünün hem de diğer yol kullanıcılarının hayatını riske attığı vurgulandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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