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Tunceli'de yaylayı sel vurdu! Üreticilerin zor anları kamerada

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Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Pülümür
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