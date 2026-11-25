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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi Seyyid Burhanettin Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 EK 318 plakalı otomobil kaldırıma çarptıktan sonra yolun ortasında kaldı. Sürücü ve yanındaki yolcu yolu kısmi olarak trafiğe kapatan otomobili öylece bırakıp giderken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak aracı çekiciyle yoldan kaldırdı. Polis, otomobili terk eden sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kocasinan Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKocasinan

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