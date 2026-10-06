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Üniversite öğrencisi ölümden döndü! Kontrolden çıkan aracın yayaya çarpma anı kamerada

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Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, hızla refüjü aşarak karşı şeride geçti ve o esnada kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Sümeyye B.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak yol kenarındaki demir parmaklıklara sıkışan talihsiz öğrenci, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Araçta bulunan 3 kişiyle birlikte toplam 4 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı feci kazada, otomobilin süratli olduğu anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gümüşhane
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