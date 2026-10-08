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Uyuyan esnafı fırsat bildi! Çaldığı çikolatayı yiyerek markette gezindiği anlar kamerada

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Aksaray'da 24 saat açık olan bir markette, kasanın başında uyuyakalan iş yeri sahibini fırsat bilen kimliği belirsiz bir şahıs, rahat tavırlarıyla pes dedirtti. Reyonlar arasında gezerek çaldığı ürünleri yiyen, topladıklarını dışarı taşıdıktan sonra soyguna devam etmek için tekrar içeri giren pişkin hırsız; aniden uyanan market sahibine hiçbir şey olmamış gibi davranıp parasıyla sigara alarak kayıplara karıştı. Şahsın arkasından şüphelenip güvenlik kameralarını izledikten sonra soyulduğunu anlayan market sahibi polise giderek şikayetçi olurken, hırsızlık anları ise saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Aksaray
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