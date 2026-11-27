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İstanbul Havalimanı'nda 15 Ekim Perşembe günü Bangkok'tan İspanya'nın Malaga kentine aktarmalı olarak seyahat eden İngiliz yolcu L.M.'nin valizindeki şüpheli ağırlık üzerine Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Valizde yapılan aramada ele geçirilen 14 kilogram ağırlığındaki yeşil parçacıkların yapılan analiz sonucu piyasa değeri 12 milyon 600 bin lira olan uyuşturucu madde olduğu tespit edilirken, gözaltına alınan şüpheli L.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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