Veresiye alkol alamayınca dehşet saçtı! Kamyonuyla tekel bayisine böyle daldı

Kaydet a- | +A

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, iddiaya göre veresiye alkol talebi reddedildiği için işletmeciyle tartışan öfkeli bir şahıs, akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı. Tartışmanın ardından bölgeden ayrılıp kısa süre sonra kamyonuyla geri dönen saldırgan, hızla tekel bayisinin camlarını kırarak içeri daldı ve ortalığı savaş alanına çevirdi. İçeride alışveriş yapan bir müşterinin ezilmekten saniyelerle kurtulduğu ve büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken; olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Geyve Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGeyve

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala