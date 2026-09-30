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Veresiye alkol alamayınca dehşet saçtı! Kamyonuyla tekel bayisine böyle daldı

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde, iddiaya göre veresiye alkol talebi reddedildiği için işletmeciyle tartışan öfkeli bir şahıs, akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı. Tartışmanın ardından bölgeden ayrılıp kısa süre sonra kamyonuyla geri dönen saldırgan, hızla tekel bayisinin camlarını kırarak içeri daldı ve ortalığı savaş alanına çevirdi. İçeride alışveriş yapan bir müşterinin ezilmekten saniyelerle kurtulduğu ve büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken; olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Geyve
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