Yağmurlu yolda dehşet anları kamerada! Tırın savrulan dorsesi hafif ticari araca çarptı

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Bursa'nın Gürsu ilçesinde, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda ilerleyen bir tırın aniden kontrolden çıkan dorsesinin, orta şeritte seyreden hafif ticari araca şiddetle çarptığı korku dolu anlar çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Ankara Yolu Caddesi'nde meydana gelen ve ıslak zeminde dikkatsizliğin yol açtığı tehlikeyi bir kez daha gözler önüne seren kazada, dorse çarpmasının etkisiyle savrulan araçta facianın eşiğinden dönüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gürsu Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIGürsu

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