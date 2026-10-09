Yasal sınırın 5 katı alkollü çıktı, rahat tavırlarıyla pes dedirtti: "Bundan sonra durmam zaten"

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Bursa'da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği alkol denetimi sırasında ters yöne girerek kaçmaya çalışan ancak başarılı olamayan motosiklet sürücüsü, yasal sınırın 5 katı alkollü çıkması üzerine 235 bin lira idari para cezasına çarptırılırken ehliyeti de iptal edildi. İşlem sırasında sergilediği son derece rahat tavırlarla dikkat çeken ve "Bundan sonra durmam zaten, ehliyetsiz de süreriz" sözleriyle pes dedirten sürücü, sonrasında kameraya dönerek kendisini yakaladıkları için polis ekiplerine teşekkür edip pişman olduğunu dile getirdi. İlginç diyaloglara sahne olan olayın ardından şahsın motosikleti otoparka çekilirken, kendisi ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bursa Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBursa

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