'Yerimde gözün mü var' dayağı! İş çıkışı evine dönen kadın yol ortasında böyle darbedildi

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Aksaray'da yeni girdiği işten çıkarak evine dönen 3 çocuk annesi Sema B., yolda yürüdüğü esnada iddiaya göre işten çıkarılan eski mesai arkadaşının azmettirdiği kişiler tarafından yolu kesilerek feci şekilde darbedildi. Yol ortasında yere yatırılarak tekme ve yumrukların hedefi olan talihsiz kadın, saldırganların kendisine bıçak ve silah göstererek "Bir daha o iş yerine gidersen sıradaki bu" şeklinde ölüm tehditleri savurduğunu ileri sürdü. Dehşet dolu anların güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı olayın ardından hastaneden darp raporu alan mağdur kadın, polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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