Yol kenarındaki ağaca eşek bağlayıp kayıplara karıştı! O anlar kamerada

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Bursa'nın yoğun güzergahlarından İzmir Yolu Caddesi'nde kimliği belirsiz bir şahsın, yanındaki eşeği yol kenarındaki bir ağaca bağlayıp bölgeden uzaklaşması ilginç görüntülere sahne oldu. Alaaddinbey mevkiinde meydana gelen ve yoldan geçenlerin ilgisini çeken o sıradışı anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sahibinin eşeği neden oraya bırakıp gittiği bilinmezken, yol kenarında ağaca bağlı halde bekleyen hayvan çevrede merak uyandırdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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