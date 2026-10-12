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Yol verme tartışması pahalıya patladı! Sürücüye 180 bin lira ceza, ehliyeti daimi iptal

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sürücüler arasında çıkan ve çevredekilerin araya girmesiyle son bulan yol verme tartışması, olaya ait cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından saldırgan sürücüye pahalıya patladı. Görüntüleri inceleyerek harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve saldırgan tavırlar sergileyen şahsa 180 bin lira idari para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Esenyurt
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