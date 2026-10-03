Yola savrulan gence aldırmadı! Çarpıp kaçan kural tanımaz sürücü her yerde aranıyor

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Bolu'da gece saatlerinde Kuvayi Milliye Bulvarı üzerinden sokağa dönüş yapmak isteyen bir aracın şiddetle çarptığı motosikletin sürücüsü H.C.Ö., yola savrularak yaralandı. Çarpışmanın ardından yaralanan gence yardım etmek yerine hızla gaza basarak olay yerinden kaçan vicdansız sürücü sırra kadem basarken, yaralı motosikletli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, karanlıktan faydalanarak izini kaybettiren kural tanımaz sürücüyü tespit edip yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Bolu Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBolu

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