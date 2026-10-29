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Yozgat'ta kontrolden çıkan beton mikseri devrildi! Sürücünün yaralandığı kaza kamerada

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Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Yankı Mahallesi’nde F.A. yönetimindeki beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan mikserin metrelerce sürüklendiği feci kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadışehri Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Yozgat
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