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Yozgat'ta nefes kesen kovalamaca! Hem ehliyetinden oldu hem de 380 bin TL ceza yedi

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Yozgat'ta çevreye rahatsızlık veren ve polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, yaşanan hareketli kovalamacanın ardından yakayı ele verdi. Alkol ölçümünü reddeden, ehliyetini göstermeyen ve yüksek sesli müzikle çevrenin huzurunu bozan kural tanımaz sürücüye toplam 380 bin TL tutarında rekor para cezası kesilirken, şahsın sürücü belgesine de 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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