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Yük indiren forklifte çarptı! Dengesini kaybeden sürücü böyle yere düştü

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Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Süleymanpaşa
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