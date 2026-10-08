Yürekleri ağza getiren olay! Metrelerce yüksekliğe çıkan genç ekipleri alarma geçirdi

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Kent Meydanı'nda, henüz bilinmeyen bir nedenle Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çıkan 20'li yaşlardaki genç, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarına destek veren MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan, itfaiyenin sepetli aracıyla metrelerce yüksekliğe çıkarak genci bulunduğu yerden inmesi için ikna etti. Uzun süren çabaların ardından güvenli bir şekilde aşağıya indirilen genç, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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