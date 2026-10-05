Yürürken üzerine taş yağdı! Çöken balkonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, bir apartmanın balkonundan kopan taş ve beton parçalarının büyük bir hızla yola savrulması sonucu olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Akşam saatlerinde hiçbir şeyden habersiz yolda yürüyen bir kadının, yere çakılan moloz yığınının altında kalmaktan yalnızca saniyelerle kurtulduğu o inanılmaz anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Diyarbakır Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIDiyarbakır

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