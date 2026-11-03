Zeytinburnu'nda gece park halindeki kamyonete silahlı saldırı! O anlar kamerada

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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Çırpıcı Mahallesi 2. Taşocağı Sokak'ta gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli, park halindeki kamyonete silahla ateş açtıktan sonra hızla uzaklaştı. Sabah saatlerinde aracının yanına geldiğinde camların kırıldığını ve kaportada kurşun delikleri olduğunu gören araç sahibi Engin Yalçınkaya, polise haber vererek şikayetçi oldu. Saldırının, daha önce trafikte tartıştığı bir motosiklet sürücüsü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğinden şüphelenildiğini belirten Yalçınkaya adli süreç başlatırken, şüphelilerin motosikletle gelip araca ateş açarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma sürdürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Zeytinburnu Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIZeytinburnu

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