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Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki 8 araca daldı! Dehşet anı kamerada

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halis Bulvarı'nda meydana gelen kazada, H.K. yönetimindeki 67 AFL 684 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 5 motosiklet ve 3 araca peş peşe çarptı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çarpmanın etkisiyle motosikletlerin devrildiği, yola araç parçalarının savrulduğu ve oluşan toz bulutunun ardından vatandaşların hızla olay yerine koştuğu görüldü. Kazada yaralanan kişiyi hastaneye götürmek üzere hareket eden ambulans da park halindeki başka bir araca çarparak maddi hasara neden olurken, hastaneye sevk edilen yaralının tedavisi sürerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Zonguldak
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