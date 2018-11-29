Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de, kara kışın en sert geçtiği illerden Erzurum, kar yağışının ardından havadan görüntülendi. Bir süre önce etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerdeki Palandöken Dağı ve Erzurum Tabyalarının bulunduğu alanlar başta olmak üzere kent geneli beyaza büründü. Adeta gelinlik giyen şehirde, "93 Harbi" olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve düşmek üzereyken ellerindeki balta ve nacaklarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın yenildiği Topdağı'ndaki tabyalarda, eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Kar sonrası Palandöken Dağı ve çevresi ile kent genelindeki beyaz örtünün oluşturduğu doyumsuz manzaralar, izleyenleri büyüledi. Tabyalar başta olmak üzere şehir genelindeki eşsiz manzaralar drone ile havadan görüntülendi.



Ardahan-Ardanuç kara yolu ulaşıma kapatıldı

Karayolları ekipleri, her yıl kışın kar ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatılan ve riskli yollar arasında bulunan Ardahan-Ardanuç karayolunu ulaşıma kapattı. Önceki yıllarda kışın ulaşıma kapatılan karayolu yaklaşık 5 ay süreyle araç geçişlerine kapalı kalacak. Öte yandan bu güzergahta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar traktörle çekilerek kurtarıldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, akşam saatlerinden sonra ise Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan ve Iğdır'da yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da 5, Iğdır'da 4, Ardahan'da 3, Kars'ta 2 derece ölçüldü.



Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma, don ve sise karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.