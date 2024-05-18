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Solingen faciasının bir benzeri mi? Almanya'daki yangında yeni detaylar ortaya çıktı, ölen 3 kişiden 1'i Türk

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Solingen faciasının bir benzeri mi? Almanya&#039;daki yangında yeni detaylar ortaya çıktı, ölen 3 kişiden 1&#039;i Türk
Almanya, Yangın, Türk Vatandaşı, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki bir apartmanın alt katındaki büfede önceki gün çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Ölenlerden birinin Türk vatandaşı olduğu açıklanırken, akıllara 'yine ırkçı saldırı mı?' sorusu geldi.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bulunan bir apartmanın alt katındaki büfede önceki gün yangın çıktı. Yerel saatle 02.25 sularında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına kısa sürede ekipler müdahale etti.

Alevler üst katlara ve park halindeki araçlara da sıçrarken, çok sayıda apartman sakini balkonlardan merdivenle kurtarıldı. Yangında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

ÖLENLERDEN BİRİ TÜRK VATANDAŞI

Yangında hayatını kaybeden 3 kişiden birinin 18 yaşındaki Ada Abay adlı Türk vatandaşı olduğu belirtilirken, ölen diğer iki kişinin yaşları ise 48 ve 55 olarak açıklandı.

İlk bulgular Abay ve 55 yaşındaki erkeğin dumandan zehirlenerek öldüğünü gösterirken, otopsi sonuçlarına göre 48 yaşındaki büfe işletmecisi ise patlamanın ardından hayatını kaybetti.

Yangında yaralananların hastanelerde ve özel kliniklerde tedavileri sürerken, ağır yaralı bir kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

ALEVLERİ HIZLANDIRMAK İÇİN BENZİN DÖKMÜŞLER

Yangının nedeni henüz bilinmezken savcılık dün yaptığı açıklamada, alevleri hızlandırmak için benzin döküldüğünün tespit edildiğini duyurdu.

Solingen faciasının bir benzeri mi? Almanya'daki yangında yeni detaylar ortaya çıktı, ölen 3 kişiden 1'i Türk - 1. Resim

1993'TE TÜRK AİLENİN EVİ KUNDAKLANMIŞTI

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülistan Öztürk (12), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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