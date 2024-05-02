Erdoğan: Solingen faciası aydınlatılmalı, sorumlular cezalandırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Çalıştayı'nda Almanya Cumhurbaşkanı ile görüşmesine değindi ve "Görüşmede Solingen faciasından 31 yıl sonra 25 Mart'ta yine aynı yerde 2'si çocuk 4 kardeşimize düzenlenen ırkçı saldırıyı gündeme getirdim. Bu saldırının hiçbir karanlık nokta bırakılmadan tamamen aydınlatılması ve sorumluların da mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı” açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmesine değinerek Solingen faciasının aydınlatılmasını istediğini söyledi.

Erdoğan Solingen faciasına ilişkin şunları aktardı:

Solingen faciasından 31 yıl sonra 25 Mart'ta yine aynı yerde 2'si çocuk 4 kardeşimize düzenlenen ırkçı saldırıyı gündeme getirdim. Bu saldırının hiçbir karanlık nokta bırakılmadan tamamen aydınlatılması ve sorumluların da mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledim. İlgili kurumlarımızla bu davanın takipçisi olacağız.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bizler, çalışmalarının merkezine istişareyi yerleştirmiş bir hareketiz.

Birliğimiz aradan geçen süre zarfında büyüdü, güçlendi. Birlik kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve antisemitizmle mücadelede en ön saflarda yer aldı

Sizlerin şahsında birliğe maddi manevi destek olan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

Kimliğini ve kültürünü korumaya çalışan kardeşlerimizin de birlikten beklentileri var. Hak verilmez alınır şiarıyla mücadeleyi artırmalıyız.

Nerede yaşarsak yaşayalım milletçe güçlü olmak zorundayız.

'FACİAYI AYDINLATIN'

Avrupalı Türklerin neredeyse yarısı Almanya'da yaşıyor. Alman makamlarıyla olan görüşmelerde bu konuda yaşanan sıkıntıları gündeme taşıdık. Almanya'nın uzun yıllar direndikten sonra çifte vatandaşlığı kolaylaştıran düzenlemeleri kabul etmelerini olumlu karşılıyoruz.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşmemde Solingen faciasından 31 yıl sonra 25 Mart'ta yine aynı yerde 2'si çocuk 4 kardeşimize düzenlenen ırkçı saldırıyı gündeme getirdim. Bu saldırının hiçbir karanlık nokta bırakılmadan tamamen aydınlatılması ve sorumluların da mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledim. İlgili kurumlarımızla bu davanın takipçisi olacağız.

Soydaşlarımızın haklarını korumak devletimizin asli görevlerinden biri. Konsolosluklarımızın kapısı sizlere açıktır. Bu davanı takipçisi olacağız. Nefret suçları ile mücadele noktasında Avrupa'da bir ayrım söz konusu. Mağdurun kimliği daha çok belirleyici oluyor. Antisemitizme gösterilen hassasiyet Irkçı saldırılardan esirgenmekte. Dönerci cinayeti denilerek önemsiz hale getirilmeye çalışılıyor.

'BİZE SALDIRARAK TEMİZE ÇIKMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Bugün Türk ve Müslüman nefretinden beslenen Neonazi terörü insanımızın can ve mal güvenliğini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Batı demokrasileri adına tam bir utançtır, skandaldır. İçeride köşeye sıkışan hangi siyasetçi varsa aklına önce Türkiye'ye saldırmak geliyor, bize saldırarak temize çıkmaya çalışıyor.

Bunu da özgürlük kavramlarının arkasına saklanarak yapıyorlar. Saldırıların artması tesadüf değildir. Bu kampanyaların tek hedefi Türkiye'yi susturmaktır. 7 aydır devam eden Gazze krizinde de cesur bir duruş sergilemiştir Türkiye. Yaklaşık 50 bin tonla Gazze'ye en fazla yardım yana ülkeyiz.

Gazze'de tüm bu vahşet yaşanırken hiçbir Batılı lider sesini yükseltmedi. İsrail'e 'artık yeter' diyecek bir cesur yürek çıkmadı.

ABD ÜNİVERSİTELERİNDEKİ GAZZE EYLEMLERİ

Söz konusu Türkiye olunca başımıza demokrasi havarisi kesilenlerin Gazze'de yaşananlar karşısında gıkı dahi çıkmıyor.

Türkiye'yi düşmanlaştırarak hiçbir yere varamazsınız. Ne yaparsanız yapın antisemitizm lekesi bize yapışmaz.

Coğrafyamızda savaş, kargaşa görmek istemiyoruz. İki devletli çözüme giden yolun açılmasını istiyoruz. Barış ikliminin bölgemizde hakim olması için yapıyoruz her şeyi.

Seçimler öncesi verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Türk diasporasının Türkiye'nin geleceğinde belirleyici bir aktör olacağına inanıyorum. Kardeşliğinize çok sıkı sahip çıkmanızı istiyorum.