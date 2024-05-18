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İstanbul'da faciaya ramak kala! Direksiyon başında kalp krizi geçidi, ortalığı birbirine kattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da faciaya ramak kala! Direksiyon başında kalp krizi geçidi, ortalığı birbirine kattı
İstanbul Ataşehir, Kalp Krizi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ataşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü, bir araca ve dükkanlara çarparak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

İstanbul Ataşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Dursunbey Caddesi üzerinde saat 09.00 sularında meydana gelen olayda, tır şoförü Sedat Mengi direksiyon başındayken kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mengi, önce park halindeki Adem Keskin'e ait araca, ardından da cadde üzerindeki dükkanlara çarparak durabildi.

ŞOFÖR HASTAEYE KALDIRILDI

Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken, olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiğini söyleyen tır şoförünü hastaneye kaldırdı.

ARAÇ VE DÜKKAN SAHİPLERİ TARTIŞTI

Tırı olay yerinden kaldırmak için gelen araç sahipleri ile dükkan sahipleri arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri tartışmaya müdahale ederken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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