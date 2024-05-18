İstanbul'da faciaya ramak kala! Direksiyon başında kalp krizi geçidi, ortalığı birbirine kattı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Mayıs 2024 10:56 - Güncelleme: 18 Mayıs 2024 10:57 - Güncelleme:

İstanbul Ataşehir, Kalp Krizi, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Ataşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü, bir araca ve dükkanlara çarparak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.