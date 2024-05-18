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Piyasa değeri tam 8,7 milyon lira! İstanbul Boğazı'ndaki gemide ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Piyasa değeri tam 8,7 milyon lira! İstanbul Boğazı&#039;ndaki gemide ele geçirildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Zeytinburnu açıklarında bulunan bir gemide piyasa değeri 8,7 milyon lira olan 144 bin 280 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Bakanlığa bağlı İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerince, Zeytinburnu açıkları demir bölgesinde bulunan bir gemi, takip sistemlerinde yapılan analiz sonucunda riskli olarak değerlendirildi.

GEMİNİN İÇİNDNE NELER ÇIKTI NELER

Geminin ‘Liman Tek Pencere’ sisteminde gümrük geliş bildirimi boş olarak onaylanmasının ardından ekiplerce geminin aranması sonucunda, geminin zincirlik bölümünde bulunan menhol kapakları içerisinde ve tanklarında piyasa değeri 8 milyon 767 bin 572 lira olan toplamda 144 bin 280 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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