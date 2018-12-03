Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Li Canşu’nun resmi daveti üzerine bu ülkeye gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın ilk durağı BOE Teknoloji Grubu firması oldu. Dünyanın önde gelen fuarlarından IFA 2018’de “Ürün ve Teknoloji İnovasyonu” ödülü alan BOE Teknoloji Grubunu ziyareti sırasında Yıldırım’a son teknoloji ekranlar tanıtıldı.