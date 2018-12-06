Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’inde (KKTC) şiddetli yağış sonrası otel, ev ve iş yerlerini su bastı, yollar trafiğe kapandı. Afet Komitesi halka sokağa çıkmama çağrısı yaptı. Okulların tatil edildiği KKTC'de sel hayatı felç etti.

KKTC’de iki gündür etkili olan yağış sonrası su baskınları meydana geldi. Girne ile Lefkoşa arasındaki yolda biriken su nedeni ile bir süre trafik akışı sağlanamadı.

'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi halka dikkatli olmaları çağrısında bulunarak şu duyuruda bulundu: “Sel-su baskını olması halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanılmaması, elektrik şalterlerinin derhal kapatılması gerekiyor.



Vatandaşların, zorunlu olmadıkça evlerden ayrılmaması, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması; trafiğe çıkılması halinde trafikte araçları ile risk teşkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girilmemesi gerekiyor”

OKULLAR TATİL EDİLDİ

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle okulları 1 gün süreyle tatil ettiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iki gündür etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Aralık Perşembe (yarın) günü haklı şiddetli yağış ve fırtına konusunda uyardı. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı zorlu hava koşulları nedeni ile okulları yarın tatil ettiğini açıkladı.

Yağışlar birçok bölgede elektrik kesintisine sebep olurken telefon ve internet hatlarını da olumsuz etkiledi.

Polis, fırtına nedeni ile halka daha dikkatli olma konusunda uyarıda bulundu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iki gündür etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağmurda sel sularına kapılan biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti.