Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlarla ardışık veya yoğun olarak irtibat sağlandığı tespit edilenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Savcılık bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda aktif görevli olan 10'u subay, 29'u astsubay, 2'si uzman çavuş olmak üzere 41 asker hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın ayrıca bu şüpheliler hakkında arama ve el koyma talebi de İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince kabul edildi.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerden 40'ını gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Ankesör soruşturmaları istatistiği

Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgüt içi iletişim için FETÖ'ye mensup asker kişilerden sorumlu sivil şüphelilerin, askerlerle irtibat amacıyla kullandığı kamuya açık büfe, market, gibi yerlerde kurulu hatların içeriklerinin incelenmesi suretiyle 29 Kasım 2017'den bu yana yürütülen soruşturmalarda, örgütsel iletişim amacıyla kullanılan hatlarla irtibat sağlanan asker sayısının 3 bin 313 olduğu belirtildi.

Bu kişilerden bin 973'ü hakkında darbe girişimi nedeniyle işlem yapıldığı, bin 340 şüpheliden bin 128'inin yakalandığı, 212'sinin firari olduğu bildirildi.

Yakalanan söz konusu şüphelilerden 323'nün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp faydalı bilgiler verdikleri için serbest bırakıldığı, 684 şüphelinin ise sevk edildiği hakimliklerce tutuklandığı kaydedildi.