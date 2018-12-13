Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bomba ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Büyükçekmece Adliyesinde ve ek hizmet binasında güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, Adliye Sarayı’nda detaylı arama yaptı. Herhangi bir patlayıcı bulgusuna rastlanılmayan arama, adliye çalışanlarına büyük korku yaşattı.
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki bomba ihbarı asılsız çıktı
13.12.2018 - 17:04 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyükçekmece Adliyesiyle ilgili yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Etiketler : son dakika,adliye,haberler,
593291 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593291.aspx
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