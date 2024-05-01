Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Tüm gücümüzle mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"