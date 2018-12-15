Antalya Manavgat İlçesinde Sosyal Medya Platformlarından Twitter'da Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama ve Hakaret" içerikli paylaşım yapan S.İ. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınan S.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal medya üzerinden şehit emniyet müdürüne hakaret eden 1 şüpheli tutuklandı
15.12.2018 - 13:48 | Son Güncelleme: 15.12.2018 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye sosyal medya üzerinden hakaret eden bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya Manavgat İlçesinde Sosyal Medya Platformlarından Twitter'da Şehit Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama ve Hakaret" içerikli paylaşım yapan S.İ. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : şehit,
593568 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593568.aspx
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