İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 1’i sözde üst düzey toplam 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1'i sözde üst düzey toplam 23 terörist etkisiz hale getirildi
17.12.2018 - 09:13 | Son Güncelleme: 17.12.2018 - 09:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 1’i sözde üst düzey toplam 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,terörist,
593811 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593811.aspx
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