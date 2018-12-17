Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında Çorum, Tokat ve Düzce’de belirlenen adreslere baskın yaptı. Baskınlarda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Amasya’ya getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
DEAŞ operasyonunda 4 Iraklı gözaltına alındı
17.12.2018 - 18:48 | Son Güncelleme: 17.12.2018 - 18:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya polisinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Amasya,
593895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/593895.aspx
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