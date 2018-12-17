Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında Çorum, Tokat ve Düzce’de belirlenen adreslere baskın yaptı. Baskınlarda Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Amasya’ya getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.