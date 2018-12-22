Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arazide arama tarama faaliyeti yütüren Mehmetçik, 13 Aralık’ta bir mağarada teröristlerin bulunduğunu tespit etti. Bölge karadan ve havadan kuşatıldı. Güvenlik güçleri mağaranın girişinden yaklaşık 50 metre ilerleyip, kurulan ses sistemiyle teröristlere Türkçe, Kürtçe ve Zazaca teslim olmaları çağrısında bulundu. Ancak teröristler iki defa ses sistemine ateş açıp tahrip etti. İkna çabaları sonuç vermeyince devreye F-16 savaş uçakları girdi. Jetler terör inini bombaladı. 1 kilometre uzunluğunda iki farklı bölmeden oluştuğu tahmin edilen mağaradaki bütün teröristler etkisiz hâle getirildi.

YER ALTI GÖRÜNTÜLEME, ARDINDAN ÖZEL MÜHİMMAT

Teslim olmayan teröristlerin, saklandıkları mağaranın yer altı görüntüleme cihazı ile krokisi çıkartılıp ardından savaş uçakları ile imha edildiği öğrenildi. Uçaklar, mağarayı 9 farklı noktadan delici özelliği yüksek özel mühimmatlar ile yok etti.