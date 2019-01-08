Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

"Türkiye'nin basın özgürlüğü konusunda kara listeye girmesi için adeta ince bir işçilik söz konusudur. Suçun özgürlüğü olmaz. Darbeye teşebbüsün özgürlüğü hiç olmaz."

"Kalemini kalaşnikof gibi kullananların gazete köşelerinde saatli bombaya çevirenlerin yalan üzerine ikbal ve istikbal tasarımı yapanların özgürlükten tantanesine inanan varsa buyursun inansın ama biz bunlara inanmayacağız. Türk milleti de bunlara kanmayacaktır"

"Milli ve manevi haklara saldırmak eşkiyalıktır"

"Ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl içerisinde yasalaşmasını temenni ediyoruz"

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